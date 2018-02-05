БК «Рязань» проиграл «Уралу» в ДДТ

В воскресенье, 4 февраля, во Дворе детского творчества БК «Рязань» со счетом 74:80 уступил «Уралу» из Екатеринбурга.
Лучшим в составе хозяев стал Евгений Минченко, который сделал дабл-дабл (25 + 11 подборов). К середине первого периода нападающий уже набрал 10 очков, а сама четверть закончилась победой рязанцев — 20:19.
Во втором периоде «Урал» выдал отрезок «+7», но после тайм-аута «зубры» счет сравняли и закончили период 34:34. В третьей десятиминутке БК «Рязань» вновь пропустила рывок «-7», но после очередного тайм-аута хозяева счет сравнять так и не смогли. В заключительном периоде «зубры» догнали соперника — 69:70.
В последние две минуты рязанцы несколько раз потеряли мяч и промахнулись из выгодных позиций. Уступив в заключительном отрезке 5:10, «зубры» проиграли и матч в целом.
Главный тренер БК «Рязань» Денис Тимаков отметил, что команда не реализовала свои возможности в третьем периоде. «У нас появился центровой, возможности которого мы еще не до конца используем. Когда научимся это делать, нападение команды станет еще лучше. Повторюсь, хорошая игра, а те ошибки, которые мы делаем спишу на неопытность игроков», — отметил Тимаков.
Следующий матч «зубры» проведут 15 февраля в Химках против «Подмосковья».
Фото БК «Рязань»