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13:40, 5 февраля 2018 828

«Элекс» дома обыграл «Волгу» из Саратова. Фоторепортаж

«Элекс» дома обыграл «Волгу» из Саратова. Фоторепортаж

«Элекс-Фаворит» дома обыграл «Волгу» из Саратова. В субботу, 3 февраля, рязанцы победили со счетом 3:1.

Счет на 17-й минуте после розыгрыша углового открыл Руслан Мурашкин, но спустя пять минут «Элекс» пропустил. Во втором тайме свой первый гол за команду забил Дмитрий Комаров, после этого саратовцы перешли на игру в пять полевых.

Дважды рязанцы получали право на десятиметровые, однако забить третий гол удалось лишь с игры. Лушников обокрал соперника на своей половине и отправил гол в пустые ворота.

Главный тренер «Элекс-Фаворита» Владимир Иванов назвал матч сложным. «Очень рад, что нам удалось прервать безвыигрышную серию, особенно, если учесть, что проблемы с составом остаются. Играем в семь-восемь футболистов, из-за этого не хватает свежести, но они проявляют характер», — подчеркнул Иванов.

«Элекс» остался на шестом месте в турнирной таблице. Следующую игру рязанцы проведут 10 февраля с «МосПолитехом».

Фото ФК «Элекс-Фаворит»

© RZN.info

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