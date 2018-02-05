ХК «Рязань» прервал победную серию в Нефтекамске. Видео

ХК «Рязань» прервал победную серию в Нефтекамске. В субботу, 3 февраля, «горожане» в гостях уступили «Торосу» — 2:6.
Счет в матче открыли гости, в большинстве Владимир Карпов пробил в «девятку». Затем до конца периода рязанцы пропустили три безответные шайбы. В начале второй двадцатиминутки счет стал 4:1, следующую шайбу зрители увидели спустя 24 минуты. Вновь в большинстве отличились гости. В большинстве Александр Репьях забросил свою 13-ю шайбу. До конца поединка «Торос» еще дважды поразил ворота рязанцев.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков отметил, что команда допустила грубые ошибки в обороне. «Сложно комментировать такой матч. Соперник превосходил нас во всех компонентах и выиграл заслуженно. Не хватило нам движения сегодня и допустили грубые ошибки в обороне. Пытались выровнять игру в третьем периоде, забил гол в большинстве, но соперник тут же добавил, и все встало на свои места», — заявил тренер.
ХК «Рязань» с 56-ю очками остался на 21-м месте в турнирной таблице. Следующий матч «горожане» проведут в понедельник, 5 февраля, в Перми против «Молота-Прикамье».
Фото и видео ХК «Торос»