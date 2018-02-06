ХК «Рязань» проиграл матч конкуренту в борьбе за плей-офф. Видео

В понедельник, 5 февраля, «горожане» уступили в Перми «Молоту-Прикамье» со счетом 1:2.
К 14-й минуте первого периода рязанцы заработали шесть минут штрафа, которыми пермяки воспользовались. Третье большинство подряд реализовал Руслан Шайхулов.
Гости смогли отыграться в начале второй двадцатиминутки. Дмитрий Воробьев с передачи Вячеслава Ипатова отправил шайбу в ворота соперников.
В середине третьего периода хозяева вновь вышли вперед.
Рязанцы активно провели концовку, снимали вратаря даже при игре в меньшинстве, но забросить еще одну шайбу так и не удалось.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков отметил, что игра шла до пропущенной шайбы.
«Забили, к сожалению, не мы. Хотя и создали потом очень много моментов. Но вратарь соперника оказался на высоте. Конечно, мы знали, что хозяева четыре игры проиграли, им нужно было выигрывать, да и заключительная домашняя игра чемпионата. Игра получилась тяжелой», — подчеркнул тренер.
Следующий матч рязанцы проведут 7 февраля в Ижевске против «Ижстали».
Фото и видео ХК «Молот-Прикамье»