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10:29, 6 февраля 2018 1280

ХК «Рязань» проиграл матч конкуренту в борьбе за плей-офф. Видео

ХК «Рязань» проиграл матч конкуренту в борьбе за плей-офф. Видео

В понедельник, 5 февраля, «горожане» уступили в Перми «Молоту-Прикамье» со счетом 1:2.

К 14-й минуте первого периода рязанцы заработали шесть минут штрафа, которыми пермяки воспользовались. Третье большинство подряд реализовал Руслан Шайхулов.

Гости смогли отыграться в начале второй двадцатиминутки. Дмитрий Воробьев с передачи Вячеслава Ипатова отправил шайбу в ворота соперников.

В середине третьего периода хозяева вновь вышли вперед.

Рязанцы активно провели концовку, снимали вратаря даже при игре в меньшинстве, но забросить еще одну шайбу так и не удалось.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков отметил, что игра шла до пропущенной шайбы.

«Забили, к сожалению, не мы. Хотя и создали потом очень много моментов. Но вратарь соперника оказался на высоте. Конечно, мы знали, что хозяева четыре игры проиграли, им нужно было выигрывать, да и заключительная домашняя игра чемпионата. Игра получилась тяжелой», — подчеркнул тренер.

Следующий матч рязанцы проведут 7 февраля в Ижевске против «Ижстали».

Фото и видео ХК «Молот-Прикамье»

© RZN.info

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