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9:45, 6 февраля 2018 1464

Лидер сезона рязанской НХЛ обыграл действующего чемпиона. Обзор тура

Лидер сезона рязанской НХЛ обыграл действующего чемпиона. Обзор тура

Лидер сезона рязанской НХЛ обыграл действующего чемпиона. В очередном туре хоккеисты «Империи» одержали 12-ю победу подряд над «Восходом СУ-2».

В обоюдоостром матче касимовцы уступили с минимальным счетом — 3:2, Эдуард Султанаев оформил дубль.

Идущий на втором месте «Автоимпорт» одержал волевую победу над динамовцами со счетом 4:3.

Единственную ничью в туре зафиксировали в матче «Сталькомплекта» и «Здоровья», отличились Сергей Прудникови Сергей Гамарин.

Хоккеисты «Шкоды-Рязань» обыграли «Сокол» — 3:1, но опередить «Здоровье» и выйти на третье место не смогли.

В четвёртой группе, где разыгрывается четыре путtвки в плей-офф первое поражение потерпела «Мещера». Хоккеисты из Гуся — Железного, ведя в счёте 2:0, пропустили от «Державы» три шайбы и уступили в матче. «Энергия» с минимальным счетом обыграл «ВДВ-Рязань», единственную шайбу зрители увидели за восемь секунд до финальной сирены.

«Витязь» обыграл «Ухолово» — 5:2 и остался на 4-м месте в таблице.

Шестыми стали хоккеисты «Дядькова», разгромившие «Лесной» 7:1.

Все подробности турнира можно узнать на сайте НХЛ.

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