Рязанцы стали призерами межрегионального турнира по самбо

Три рязанца стали призерами межрегионального турнира по самбо среди юношей 2003-2005 годов. Соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера России Валерия Белогубова, прошли в воскресенье, 4 февраля.
Спортивную школу «Родной край — Спорт» на этих соревнованиях представляли четыре воспитанника тренера Дмитрия Яковенко.
Призерами стали:
- 1 место в весовой категории до 50 кг — Артем Суханов;
- 3 место в весовой категории до 60 кг — Александр Кирсанов;
- 1 место в весовой категории до 70 кг — Михаил Жидяев.