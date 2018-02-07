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14:51, 7 февраля 2018 1483

Рязанцы стали призерами межрегионального турнира по самбо

Рязанцы стали призерами межрегионального турнира по самбо

Три рязанца стали призерами межрегионального турнира по самбо среди юношей 2003-2005 годов. Соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера России Валерия Белогубова, прошли в воскресенье, 4 февраля.

Спортивную школу «Родной край — Спорт» на этих соревнованиях представляли четыре воспитанника тренера Дмитрия Яковенко.

Призерами стали:

  • 1 место в весовой категории до 50 кг — Артем Суханов;
  • 3 место в весовой категории до 60 кг — Александр Кирсанов;
  • 1 место в весовой категории до 70 кг — Михаил Жидяев.

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