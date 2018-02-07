У «Рязани-ВДВ» сменился руководитель. Об этом сообщила клубная
С 6 февраля, директором команды стала Светлана Подоль. Коллективу ее представил министр физкультуры и спорта региона Сергей Икрянников. Он отметил, что смена руководителя связана с желанием прогрессировать и добиваться новых высот.
Светлана Подоль отметила, что не работала в спортивной сфере (по образованию — педагог), но является большим поклонником футбола.
По словам нового директора, она только знакомиться с ситуацией, но уже в ближайшее время «будет готова говорить на любые клубные темы более обстоятельно».
Отметим, что контракт с прежним руководителем клуба, Розой Ярайкиной, завершился.