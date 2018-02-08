ХК «Рязань» обыграл конкурента в борьбе за плей-офф. Видео

В четверг, 8 февраля, «горожане» в Ижевске обыграли «Ижсталь» со счетом 2:1.
На выезд рязанцы отправились с тремя пятерками и двумя игроками в резерве.
В первые два периода зрители заброшенных шайб не увидели, хоккеисты свои моменты реализовать не смогли.
Счет открыл в большинстве Александр Лебедев после сольного прохода. Удалением гостей воспользовались и хоккеисты «Ижстали», счет сравнял Илья Николаев.
Спустя две минуты, играя в большистве, рязанцы вновь вышли вперед.
Владимир Карпов подставил клюшку под бросок Романа Дубинина и принес «горожанам» 15-ю победу в сезоне.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков выделил игру вратаря Сергея Денисова.
«Тяжелейшая игра. Если в предыдущей игре удача от нас отвернулась, то сегодня она оказалась на нашей стороне. Забили два гола в большинстве и, к сожалению, опять пропустили в меньшинстве. Ребята — молодцы, сражались. Хоть у нас и не хватает народу, но, все равно, выполнили задание», — отметил Десятков
Последний матч выездной серии ХК «Рязань» проведет в пятницу, 9 февраля, в Альметьевске против «Нефтяника», который располагается на четвертом месте в турнирной таблице.
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