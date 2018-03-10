Рязанская фигуристка выиграла короткую программу на юниорском чемпионате мира. Видео

Рязанка Александра Трусова выиграла короткую программу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию. В пятницу, 9 марта, фигуристка набрала 72,03 балла в короткой программе на выступлениях в Болгарии.
Второй стала еще одна российская спортсменка — Алена Косторная, которая набрала 71,63.
Японка Мако Ямасита получила третье место с 66,79 баллами.
«Я довольна своим выступлением, но мне еще нужно расти над собой, улучшать элементы и работать над прыжками, над техникой, —призналась Трусова, слова которой приводит Международный союз конькобежцев. — У меня еще кое-что припасено из элементов, готовлюсь чисто исполнить их».
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