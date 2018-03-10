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13:45, 10 марта 2018 3800

Рязанская фигуристка выиграла короткую программу на юниорском чемпионате мира. Видео

Рязанская фигуристка выиграла короткую программу на юниорском чемпионате мира. Видео

Рязанка Александра Трусова выиграла короткую программу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию. В пятницу, 9 марта, фигуристка набрала 72,03 балла в короткой программе на выступлениях в Болгарии.

Второй стала еще одна российская спортсменка — Алена Косторная, которая набрала 71,63.

Японка Мако Ямасита получила третье место с 66,79 баллами.

«Я довольна своим выступлением, но мне еще нужно расти над собой, улучшать элементы и работать над прыжками, над техникой, —призналась Трусова, слова которой приводит Международный союз конькобежцев. — У меня еще кое-что припасено из элементов, готовлюсь чисто исполнить их».

Фото Livesport

© RZN.info

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