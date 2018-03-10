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20:50, 10 марта 2018 2178

С двумя четверными. Рязанская фигуристка выиграла юниорский чемпионат с мировым рекордом. Видео

С двумя четверными. Рязанская фигуристка выиграла юниорский чемпионат с мировым рекордом. Видео

Александра Трусова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. В субботу, 13-летняя рязанка набрала 153, 49 балла по итогам произвольной программы и с результатом в 225, 52 очков стала победительницей соревнований.

Во время выступления Трусова выполнила два четверных прыжка: тулуп и сальхов. Отметим, что оценка за технику — 92,35 балла стала новым мировым рекордом.

Второй стала ее соотечественница — Алена Косторная, которая набрала 207,39 балла. Японка Мако Ямасита стала третьей с 195,17 баллами.

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