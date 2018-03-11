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21:32, 11 марта 2018 1923

То, что сделала Трусова, никто в мире не повторит еще лет 10-15 — Тарасова

То, что сделала Трусова, никто в мире не повторит еще лет 10-15 — Тарасова

Российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала победу 13-летней рязанской фигуристки Александры Трусовой. По ее словам «то, что сделала Трусова, никто в мире не повторит еще лет 10-15», пишет «Спорт Экспресс».

«Мы знали, что у нас есть Трусова. Но сейчас об этом узнал весь мир, — сказала Тарасова. — В этой группе родился такой человек — бесстрашная, умненькая, красавица, маленькая девчонка, которая ничего не боится. Она потрясающе технично прыгает, и все это в группе Тутберидзе. И прыгает, и шаги делает, и вращается. Это мировые рекорды, достижения мирового уровня! То, что она сделала, никто в мире не повторит еще лет 10-15. А может, и 20! Будут попытки, но исполнение двух четверных — уникальный случай».

По словам тренера, что «мы опередили весь мир».

«Только такими достижениями можно заставить мир повернуться к нам и посмотреть на нас другими глазами. Потому что наш спорт, наше отношение к нему, к спортсменам, к тренерам — самое настоящее», — сказала Тарасова.

Напомним, рязанская фигуристка выиграла юниорский чемпионат с мировым рекордом. Выступление также прокомментировала ее рязанский тренер.

Фото Федерация фигурного катания на коньках России

© RZN.info

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