Российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала
«Мы знали, что у нас есть Трусова. Но сейчас об этом узнал весь мир, — сказала Тарасова. — В этой группе родился такой человек — бесстрашная, умненькая, красавица, маленькая девчонка, которая ничего не боится. Она потрясающе технично прыгает, и все это в группе Тутберидзе. И прыгает, и шаги делает, и вращается. Это мировые рекорды, достижения мирового уровня! То, что она сделала, никто в мире не повторит еще лет 10-15. А может, и 20! Будут попытки, но исполнение двух четверных — уникальный случай».
По словам тренера, что «мы опередили весь мир».
«Только такими достижениями можно заставить мир повернуться к нам и посмотреть на нас другими глазами. Потому что наш спорт, наше отношение к нему, к спортсменам, к тренерам — самое настоящее», — сказала Тарасова.
Напомним, рязанская фигуристка