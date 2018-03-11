Тренер рязанской фигуристки, выигравшей юниорский чемпионат мира, рассказала о воспитаннице. Видео

Ольга Шевцова, тренер-преподаватель рязанского дворца спорта «Олимпийский», рассказала об Александре Трусовой,
По словам женщины, ее воспитанница занималась в Рязани с 2008 года. Она отметила, что Трусова — целеустремленная и упорная фигуристка, всегда стремилась стать первой и много трудилась.
В 2011 году рязанка перешла в старшую группу. В 2013 году спортсменка вместе с семьей переехала в Москву.
В данный момент девочка работает с Этери Тутберидзе.
Напомним, на чемпионате Трусова выполнила два четверных прыжка: тулуп и сальхов. Как отметила ее тренер, четверной тулуп раньше до рязанки никто не выполнял.