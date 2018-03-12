«Элекс» проиграл третий матч подряд. В субботу, 10 марта, рязанцы уступили «Красной гвардии» со счетом 5:3.
Счет открыли хозяева в первом периоде, второй мяч красногвардейцы забили уже во втором. В течение трех минут рязанцы сравняли счет, отличились Мурашкин и Голунов. Затем хозяева за минуту забили дважды.
Пятый мяч залетел в ворота «Элекса» за две минуты до финального свистка. Еще один гол Петухов забил в концовке встречи и установил окончательный счет — 5:3.
Рязанцы расположились на восьмом месте с отставанием в 11 очков от зоны плей-офф. Следующий матч «Элекс» проведет в Якутске 17 марта против «Зари».
Фото ФК «Красная гвардия»