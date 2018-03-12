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11:01, 12 марта 2018 1134

«Элекс» проиграл третий матч подряд

«Элекс» проиграл третий матч подряд

«Элекс» проиграл третий матч подряд. В субботу, 10 марта, рязанцы уступили «Красной гвардии» со счетом 5:3.

Счет открыли хозяева в первом периоде, второй мяч красногвардейцы забили уже во втором. В течение трех минут рязанцы сравняли счет, отличились Мурашкин и Голунов. Затем хозяева за минуту забили дважды.

Пятый мяч залетел в ворота «Элекса» за две минуты до финального свистка. Еще один гол Петухов забил в концовке встречи и установил окончательный счет — 5:3.

Рязанцы расположились на восьмом месте с отставанием в 11 очков от зоны плей-офф. Следующий матч «Элекс» проведет в Якутске 17 марта против «Зари».

Фото ФК «Красная гвардия»

© RZN.info

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