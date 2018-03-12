Выполнившая два четвертных прыжка рязанская фигуристка Александра Трусова рассказала, что на тренировках равняется на олимпийскую призерку Евгению Медведеву, передает
13-летняя спортсменка
«Еще год мне предстоит выступать в юниорах, а потому буду себя пробовать и на взрослом уровне. На тренировках я стараюсь равняться на Женю Медведеву, мне нравится ее характер, ее трудолюбие; я равняюсь на нее, но в то же время стараюсь оставаться собой», — сказала Трусова.
Она отметила, что часто делает на тренировках прыжки в четыре оборота.
«Чисто катаю свою программу, из десяти прокатов как минимум 6-7 получаются чистыми, без ошибок, — добавила она. — Сейчас начинаю учить тройной аксель и четверной лутц; аксель я пробую без дополнительной страховки, в лутц пока только на „удочке“ (страховка, предотвращающая от падения на лед — прим. ред.)».
По словам девушки, спорт для нее из-за недостатка времени «и увлечение, и развлечение». Также она ведет страницу в Instagram, где публикует фотографии о путешествиях команды. За ее обновлениями следят 19 тысяч человек.
Ранее победу фигуристки
По словам российского тренера Татьяны Тарасовой, «то, что сделала Трусова, никто в мире не повторит еще лет 10-15».