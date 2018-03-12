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9:25, 12 марта 2018 1443

На тренировках равняюсь на Медведеву — фигуристка Трусова

На тренировках равняюсь на Медведеву — фигуристка Трусова

Выполнившая два четвертных прыжка рязанская фигуристка Александра Трусова рассказала, что на тренировках равняется на олимпийскую призерку Евгению Медведеву, передает ТАСС.

13-летняя спортсменка выиграла в Софии юниорский чемпионат с мировым рекордом, набрав 225,52 балла по сумме двух прокатов.

«Еще год мне предстоит выступать в юниорах, а потому буду себя пробовать и на взрослом уровне. На тренировках я стараюсь равняться на Женю Медведеву, мне нравится ее характер, ее трудолюбие; я равняюсь на нее, но в то же время стараюсь оставаться собой», — сказала Трусова.

Она отметила, что часто делает на тренировках прыжки в четыре оборота.

«Чисто катаю свою программу, из десяти прокатов как минимум 6-7 получаются чистыми, без ошибок, — добавила она. — Сейчас начинаю учить тройной аксель и четверной лутц; аксель я пробую без дополнительной страховки, в лутц пока только на „удочке“ (страховка, предотвращающая от падения на лед — прим. ред.)».

По словам девушки, спорт для нее из-за недостатка времени «и увлечение, и развлечение». Также она ведет страницу в Instagram, где публикует фотографии о путешествиях команды. За ее обновлениями следят 19 тысяч человек.

Ранее победу фигуристки прокомментировала ее рязанский тренер.

По словам российского тренера Татьяны Тарасовой, «то, что сделала Трусова, никто в мире не повторит еще лет 10-15».

© RZN.info

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