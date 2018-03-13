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11:08, 13 марта 2018 872

БК «Рязань» проиграл дома лидеру чемпионата

БК «Рязань» проиграл дома лидеру чемпионата

БК «Рязань» проиграл дома лидеру чемпионата. В понедельник, 12 марта, «зубры» уступили «Самаре» со счетом 63:93, сообщает клубная пресс-служба.

Гости выдали стартовый рывок 0:6, эта разница продержалась до конца первой четверти. Во второй десятиминутке «зубрам» удалось сравнять счет (20:20), но после этого они пропустили 11 безответных очков. Третий и четвертый период гости выиграли с преимуществом в +20.

После матча отмечавший 36-летие главный тренер БК «Рязань» Денис Тимаков рассказал, что надеялся получить в подарок победу. «Не удалось провести в полную силу матч с командой, которая идет на первом месте, нам еще с ними рано тягаться. Ребята старались, бились. Но хотелось бы, конечно же, большего. БК „Самара“ не дала нам сыграть в ту игру, что мы пытаемся играть, поэтому многие ребята набрали очков меньше, чем они обычно забивают», — отметил он.

Следующий матч БК «Рязань» сыграет 19 марта в ДДТ против «Спартака» из Владивостока.

Фото с сайта клуба

© RZN.info

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