БК «Рязань» проиграл дома лидеру чемпионата. В понедельник, 12 марта, «зубры» уступили «Самаре» со счетом 63:93, сообщает клубная пресс-служба.
Гости выдали стартовый рывок 0:6, эта разница продержалась до конца первой четверти. Во второй десятиминутке «зубрам» удалось сравнять счет (20:20), но после этого они пропустили 11 безответных очков. Третий и четвертый период гости выиграли с преимуществом в +20.
После матча отмечавший 36-летие главный тренер БК «Рязань» Денис Тимаков рассказал, что надеялся получить в подарок победу. «Не удалось провести в полную силу матч с командой, которая идет на первом месте, нам еще с ними рано тягаться. Ребята старались, бились. Но хотелось бы, конечно же, большего. БК „Самара“ не дала нам сыграть в ту игру, что мы пытаемся играть, поэтому многие ребята набрали очков меньше, чем они обычно забивают», — отметил он.
Следующий матч БК «Рязань» сыграет 19 марта в ДДТ против «Спартака» из Владивостока.
Фото с сайта клуба