Сенсации и закономерности. В рязанской НХЛ стартовала серия плей-офф

В рязанской НХЛ стартовала серия плей-офф. На прошедшей неделе хоокеисты сыграли матчи 1/8 финала, сообщают организаторы.
В первом матче «Здоровье» уступило «Энергии» со счетом 2:5. Сначала фаворит противостояния вышел вперед, однако хоккеисты «Энергии» быстро счет сравняли и даже вышли вперед. Олег Котиков вновь восстановил ничейный счет, сделав дубль. После забивали только энергетики, хет-трик оформил Владимир Комаров.
В мачте «Динамо» и «Мещера» забили десять шайб. До третьего периода шла равная игра, счет на табло был 3:2, однако в заключительном периоде динамовцы забросили пять безответных шайб. Итог матча — 8:2, Василий Кладов отметился дублем.
Самым напряженным получился матч «Сокола» и «Державы». Хозяева первые пропустили в мачте, а спустя некоторое время «Держава» удвоила счет. Соперники смогли отыграть лишь одну шайбу в большинстве.
«Сталькомплект» обыграл «Витязь» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Александр Шилин, затем Сергей Прудников дважды отправил шайбу в сетку ворот противника. У «Витязя» единственный гол на счету Николая Горячева.
Победители матчей сыграют с «Империей», «Автоимпортом», «Шкодой-Рязань» и «Восходом СУ-2», которые получили путевки в ¼ финала заранее.
В следующей серии плей-офф «Шкода — Рязань» играет со «Сталькомплектом», «Империя» с «Энергией», «Автоимпорт» с «Державой», а подведет итоги серии «Восход СУ-2» с «Динамо».