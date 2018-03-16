Четыре очка Власова помогли «Автоимпорту» выйти в полуфинал рязанской НХЛ

В среду, 14 марта, «автомобилисты» обыграли «Державу» со счетом 7:2, сообщают организаторы.
Счет в матче открыл лучший бомбардир лиги Игорь Власов, который убежал от защитников и вратаря соперников Олега Ерикова.
Получив большинство, «Автоимпорт» удваил счет благодаря броску Сергея Борисова от синей линии.
Спустя две минуты «Держава» отыграла одну шайбу, отличился Михаил Янин.
Еще до перерыва при игре четыре на четыре Игорь Першин сравнял счет.
Во втором периоде зрители увидели одну шайбу: после паса Власова Андрей Дойниченко переиграл вратаря соперников.
В заключительном периоде «Автоимпорт» забросил за четыре минуты четыре шайбы и снял вопросы о победителе. Отличились Вахтин, Сережин, Гуров и Власов, который закрепил свой бомбардирский результат (43 очка).
Лучшими игроками матча были признаны: Андрей Дойниченко («Автоимпорт») — Игорь Першин («Держава»). Призы им вручил региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов.
В полуфинале «Автоимпорт» сыграет со «Шкодой-Рязань», которая ранее обыграла «Сталькомплект» со счетом 4:0.
Фото сайта НХЛ