Рязанский тяжеловес выиграл бой в Туле техническим нокаутом. Видео

Рязанский боец MMA Николай Савилов выиграл поединок на турнире Fight Show «Битва за Тулу».
В пятницу, 16 марта, тяжеловес сразился с чемпионом Донецкой области по боевому самбо и рукопашному бою Константином Скреля.
Бой продолжался 1 минуту и 26 секунд.
Рязанец смог опрокинуть соперника на пол и начал наносил удары по голове, пока судья не остановил поединок.
Победа стала для Савилова 11-й на профессиональном ринге.
На турнире выступил еще один рязанец Артем Груздов, который также техническим нокаутом выиграл у Ажибая Алибекова.
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