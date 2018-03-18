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18:20, 18 марта 2018 735

Рязанский тяжеловес выиграл бой в Туле техническим нокаутом. Видео

Рязанский тяжеловес выиграл бой в Туле техническим нокаутом. Видео

Рязанский боец MMA Николай Савилов выиграл поединок на турнире Fight Show «Битва за Тулу».

В пятницу, 16 марта, тяжеловес сразился с чемпионом Донецкой области по боевому самбо и рукопашному бою Константином Скреля.

Бой продолжался 1 минуту и 26 секунд.

Рязанец смог опрокинуть соперника на пол и начал наносил удары по голове, пока судья не остановил поединок.

Победа стала для Савилова 11-й на профессиональном ринге.

На турнире выступил еще один рязанец Артем Груздов, который также техническим нокаутом выиграл у Ажибая Алибекова.

Фото со страницы КСЕ «Арта», видео Романа Гаврикова

© RZN.info

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