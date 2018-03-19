Гол вратаря помог «Элексу» сыграть вничью в Якутии

«Элекс-Фаворит» сыграл вничью в Якутии. В субботу, 17 марта, мачт рязанцев против «Зари» завершился со счетом — 5:5, сообщает клубная пресс-служба.
Хозяева первыми открыли счет, но через несколько минут отличился голкипер рязанской команды Евгений Костиков. После два безответных мяча забила «Заря».
Во втором тайме рязанцы начали играть в пять полевых, но пропустили четвертый мяч.
Второй гол рязанцев забил Роман Галуев, затем точный удар удался Руслану Мурашкину.
После этого хозяева забили пятый мяч, но рязанцы смогли сравнять счет. Сначала Илья Ловыгин забил свой первый гол в Высшей лиге, а затем Галуев сделал счет — 5:5.
Следующую игру «Элекс-Фаворит» проведет 24 марта в Рыбном против московского «Спартака». Начало в 13:00.