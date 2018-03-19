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17:43, 19 марта 2018 449

«Рязань-ВДВ» начнет чемпионат матчем с ЦСКА. Календарь

«Рязань-ВДВ» начнет чемпионат матчем с ЦСКА. Календарь

«Рязань-ВДВ» начнет чемпионат матчем с ЦСКА. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Турнир стартует 21 апреля, а финиширует 23 октября. В составе участников чемпионата произошли изменения. Так, место азовской «Дончанки» и подмосковной «Россиянки» заняли «Торпедо» (Ижевск) и ФК «Локомотив» (Москва).

Полностью календарь матчей выглядит так:

  • 21 апреля. «Рязань-ВДВ» — ЦСКА;
  • 28 апреля. «Рязань-ВДВ» — «Кубаночка»;
  • 4 мая. «Енисей» — «Рязань-ВДВ»;
  • 10 мая. «Рязань-ВДВ» — «Локомотив»;
  • 16 мая. «Чертаново» — «Рязань-ВДВ»;
  • 22 мая. «Рязань-ВДВ» — «Торпедо»;
  • 28 мая. «Звезда-2005» — «Рязань-ВДВ»;
  • 24 июня. «Локомотив» — «Рязань-ВДВ»;
  • 30 июня. «Рязань-ВДВ» — «Звезда-2005»;
  • 4 августа. «Торпедо» — «Рязань-ВДВ»;
  • 10 августа. «Рязань-ВДВ» — «Енисей»;
  • 22 августа. ЦСКА — «Рязань-ВДВ»;
  • 13 октября. «Кубаночка"-РЦСП по ИВС — «Рязань-ВДВ»;
  • 23 октября. «Рязань-ВДВ» — «Чертаново».

В Кубке России «десантницы» стартуют 18 июня с 1/8 финала.

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