«Рязань-ВДВ» начнет чемпионат матчем с ЦСКА. Календарь

«Рязань-ВДВ» начнет чемпионат матчем с ЦСКА. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Турнир стартует 21 апреля, а финиширует 23 октября. В составе участников чемпионата произошли изменения. Так, место азовской «Дончанки» и подмосковной «Россиянки» заняли «Торпедо» (Ижевск) и ФК «Локомотив» (Москва).
Полностью календарь матчей выглядит так:
- 21 апреля. «Рязань-ВДВ» — ЦСКА;
- 28 апреля. «Рязань-ВДВ» — «Кубаночка»;
- 4 мая. «Енисей» — «Рязань-ВДВ»;
- 10 мая. «Рязань-ВДВ» — «Локомотив»;
- 16 мая. «Чертаново» — «Рязань-ВДВ»;
- 22 мая. «Рязань-ВДВ» — «Торпедо»;
- 28 мая. «Звезда-2005» — «Рязань-ВДВ»;
- 24 июня. «Локомотив» — «Рязань-ВДВ»;
- 30 июня. «Рязань-ВДВ» — «Звезда-2005»;
- 4 августа. «Торпедо» — «Рязань-ВДВ»;
- 10 августа. «Рязань-ВДВ» — «Енисей»;
- 22 августа. ЦСКА — «Рязань-ВДВ»;
- 13 октября. «Кубаночка"-РЦСП по ИВС — «Рязань-ВДВ»;
- 23 октября. «Рязань-ВДВ» — «Чертаново».
В Кубке России «десантницы» стартуют 18 июня с 1/8 финала.