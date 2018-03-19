Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:59, 19 марта 2018 400

В полуфинале рязанской НХЛ действующий чемпион сыграет с лидером сезона. Фото

В полуфинале рязанской НХЛ действующий чемпион сыграет с лидером сезона. Фото

На минувшей неделе в рязанской НХЛ прошли матчи ¼ финала и «Кубка Надежд». Об этом сообщили организаторы.

Лидер сезона «Империя» одержала волевую победу над «Энергией». Счет в матче открыли в первом периоде «энергетики», однако еще до перерыва Алексей Алиханов счет сравнял, а во второй двадцатиминутке Роман Парамонов вывел «Империю» вперед. Итог мачта — 2:1.

Во втором четвертьфинале «Автоимпорт» переиграл «Державу» 7:2. Лучший бомбардир сезона (43 очка) Игорь Власов забросил шайбу и отдал три передачи.

«Шкода-Рязань» обыграла «Сталькомплект» со счетом 4:0. Две шайбы «автомобилисты» забили в большинстве, Максим Максимкин набрал два очка.

Действующий чемпион «Восход СУ-2» обыграл «Динамо» — 3:1. Алексей Рябинкин забросил две шайбы с передач Эдуарда Султанаева.

В «Кубке Надежд» дядьковцы обыграли «Рыбное» — 4:3. Десантники крупно победили ухоловцев 6:1. В матче за 9-е место «Сокол» выиграл у «Здоровья» 5:2. В поединке за 11-е место «Витязь» разгромил «Мещеру» — 8:2.

Таким образом полуфиналах сыграют:

  • 19 марта. «Автоимпорт» — «Шкода-Рязань»;
  • 24 марта. «Империя» — «Восход СУ-2».

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
19:52, 19 марта 2018
Гол вратаря помог «Элексу» сыграть вничью в Якутии
18:59, 19 марта 2018
В полуфинале рязанской НХЛ действующий чемпион сыграет с лидером сезона. Фото
17:43, 19 марта 2018
«Рязань-ВДВ» начнет чемпионат матчем с ЦСКА. Календарь
18:20, 18 марта 2018
Рязанский тяжеловес выиграл бой в Туле техническим нокаутом. Видео
16:42, 18 марта 2018
В Пхенчхане завершились Паралимпийские игры-2018
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 359
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 20 106
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 19 328
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 17 472
Лариса Долина проголосовала в Рязани
12:41, 7 марта 2018 17 208
Любимов открыл новый бассейн в Рязани. Фоторепортаж
Все новости