В полуфинале рязанской НХЛ действующий чемпион сыграет с лидером сезона. Фото

На минувшей неделе в рязанской НХЛ прошли матчи ¼ финала и «Кубка Надежд». Об этом сообщили организаторы.
Лидер сезона «Империя» одержала волевую победу над «Энергией». Счет в матче открыли в первом периоде «энергетики», однако еще до перерыва Алексей Алиханов счет сравнял, а во второй двадцатиминутке Роман Парамонов вывел «Империю» вперед. Итог мачта — 2:1.
Во втором четвертьфинале «Автоимпорт»
«Шкода-Рязань» обыграла «Сталькомплект» со счетом 4:0. Две шайбы «автомобилисты» забили в большинстве, Максим Максимкин набрал два очка.
Действующий чемпион «Восход СУ-2» обыграл «Динамо» — 3:1. Алексей Рябинкин забросил две шайбы с передач Эдуарда Султанаева.
В «Кубке Надежд» дядьковцы обыграли «Рыбное» — 4:3. Десантники крупно победили ухоловцев 6:1. В матче за 9-е место «Сокол» выиграл у «Здоровья» 5:2. В поединке за 11-е место «Витязь» разгромил «Мещеру» — 8:2.
Таким образом полуфиналах сыграют:
- 19 марта. «Автоимпорт» — «Шкода-Рязань»;
- 24 марта. «Империя» — «Восход СУ-2».