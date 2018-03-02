Рязанка забила первый гол за сборную России по футболу. Видео

Рязанка Анна Беломытцева забила первый гол за сборную России по футболу. Об этом сообщил сайт РФС, в среду, 28 февраля.
Гол защитницы «Рязани-ВДВ» на 16-й минуте стал единственным для сборной России в стартовом матче на «Кубке Алгарве» в Португалии против Республики Кореи. Матч завершился со счетом 1:3.
«Мы отрабатывали этот „стандарт“ на тренировке. Я должна была бежать на дальнюю штангу и замыкать головой верховую подачу, в итоге так и получилось. Била зряче, в противоход вратарю, и очень обрадовалась, когда увидела мяч в сетке. Все-таки это мой первый гол в составе национальной сборной, до этого забивала только за „юниорку“ и „молодежку“», — отметила Беломытцева, которая отыграла матч полностью.
Еще две «десантницы» Морозова и Данилова вышли в стартовом составе и провели на поле 45 и 71 минуту соответственно.
Следующий матч россиянки проведут против сборной Канады.