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19:47, 2 марта 2018 1312

Рязанка забила первый гол за сборную России по футболу. Видео

Рязанка забила первый гол за сборную России по футболу. Видео

Рязанка Анна Беломытцева забила первый гол за сборную России по футболу. Об этом сообщил сайт РФС, в среду, 28 февраля.

Гол защитницы «Рязани-ВДВ» на 16-й минуте стал единственным для сборной России в стартовом матче на «Кубке Алгарве» в Португалии против Республики Кореи. Матч завершился со счетом 1:3.

«Мы отрабатывали этот „стандарт“ на тренировке. Я должна была бежать на дальнюю штангу и замыкать головой верховую подачу, в итоге так и получилось. Била зряче, в противоход вратарю, и очень обрадовалась, когда увидела мяч в сетке. Все-таки это мой первый гол в составе национальной сборной, до этого забивала только за „юниорку“ и „молодежку“», — отметила Беломытцева, которая отыграла матч полностью.

Еще две «десантницы» Морозова и Данилова вышли в стартовом составе и провели на поле 45 и 71 минуту соответственно.

Следующий матч россиянки проведут против сборной Канады.

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