«Автоимпорт» вышел в финал рязанской НХЛ. Обзор матча

В понедельник, 19 марта, в Рязанской НХЛ определился первый финалист турнира. «Автоимпорт» одержал победу со счетом 7:1 над «Шкодой-Рязань», сообщают организаторы.
Первый период начался с двух удалений в составе «Автоимпорта», однако соперники воспользоваться этим не смогли, а в концовке пропустили дважды. С передач Владимира Вахтина шайбы забросили Сергей Баранов и Геннадий Самсиков.
Во втором периоде связка Вахтина и Баранова довела счет до крупного — 3:0. На 35-й минуте Максим Максимкин после сольного прохода размочил счет, однако до конца периода «Шкода» пропустила вновь.
В третьем периоде Игорь Власов оформил хет-трик и установил окончательный счет 7:1. Четыре очка форварда помогли ему оторваться в списке бомбардиров (47 очков).
Лучшими игроками матча стали Игорь Власов и Максим Максимкин. Призы им вручил региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов.