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11:41, 20 марта 2018 497

И стены не помогают. БК «Рязань» проиграл двадцатый матч подряд

И стены не помогают. БК «Рязань» проиграл двадцатый матч подряд

В понедельник, 19 марта, БК «Рязань» провел последний в сезоне матч во Дворце детского творчества. «Зубры» уступили одному из лидеров чемпионата «Спартаку-Приморье» со счетом 67:97.

Первая десятиминутка началась с отрыва гостей +11, однако в дальнейшем на площадке шла равная борьба. На первый перерыв соперники ушли при счете 23:29.

В первой же атаке второй четверти «зубры» сократили отставание до трех очков, но после этого допустили отрыв соперника. За 6,5 минут периода рязанцы набрали всего два очка, а соперники — 21.

Третий период гости вновь стартовали с отрыва +11, и разница в счете достигла 39 очков. После этого рязанцы пытались сократить отставание и даже выиграли последнюю четверть (20:19), но и этого не хватило для сокращения разрыва в 30 очков. Итог матча 67:97.

Лучшим в составе хозяев стал форвард Евгений Минченко, который оформил дабл-дабл (20 очков и 14 подборов).

Для «зубров» это поражение стало 20 подряд и 32 в сезоне при трех победах. Следующий матч БК «Рязань» проведет 22 марта против «Иркута» в Рыбном. Начало в 17:00.

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