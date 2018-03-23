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17:29, 23 марта 2018 222

БК «Рязань» проиграл 33-й матч в сезоне

БК «Рязань» проиграл 33-й матч в сезоне

БК «Рязань» проиграл 33-й матч в сезоне. В среду, 22 марта, «зубры» уступили «Иркуту» со счетом 75:93, сообщили на сайте федерации.

Первый период прошел с преимуществом гостей, которые к его концу выигрывали со счетом 11:21. Во втором хозяева пропустили стартовый отрыв 3:11, но затем набрали девять очков подряд.

Первую половину матча рязанцы проиграли с разницей в 18 очков. В третьей двадцатиминутке «Иркут» продолжил наращивать преимущество и выиграл ее — 21:27. Последний период выиграли хозяева с разницей в шесть очков. Итог матча — 75:93.

Ответный матч пройдет в среду, 28 марта, в Иркутске.

Фото с сайта БК «Рязань»

© RZN.info

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