БК «Рязань» проиграл 33-й матч в сезоне. В среду, 22 марта, «зубры» уступили «Иркуту» со счетом 75:93, сообщили на сайте федерации.
Первый период прошел с преимуществом гостей, которые к его концу выигрывали со счетом 11:21. Во втором хозяева пропустили стартовый отрыв 3:11, но затем набрали девять очков подряд.
Первую половину матча рязанцы проиграли с разницей в 18 очков. В третьей двадцатиминутке «Иркут» продолжил наращивать преимущество и выиграл ее — 21:27. Последний период выиграли хозяева с разницей в шесть очков. Итог матча — 75:93.
Ответный матч пройдет в среду, 28 марта, в Иркутске.
Фото с сайта БК «Рязань»