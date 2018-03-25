В Рязани прошел кубок Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото

В субботу, 24 марта, в Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Участники боролись за награды в честь былинных рязанских защитников Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки.

Организаторы выделили несколько категорий: классический бодибилдинг, Men’s physique (пляжный бодибилдинг), фитнес-бикини (категории по росту конкурсанток — до 165 см и выше 167 см), бодибилдинг-мужчины (до 90 кг и более 90 кг) и так называемые «абсолютки» в бодибилдинге и фитнес-бикини. Также от генерального спонсора строительной компании Vellcom добавили номинацию «Woman fit model» и вручили «Приз зрительских симпатий».

В этом году призовой фонд конкурса составил 370 тысяч рублей

Президент областной федерации бодибилдинга Алексей Шаев отметил, что интерес к турниру растет: в прошлом году в соревновании участвовали 85 человек, в этом — 105. Среди конкурсантов были представители Рязани, Москвы, Тулы, Калуги, Нижнего Новгорода, Астрахани, Тамбова, Липецка, Челябинска и городов Белорусии и Украины.

Мужчины демонстрировали судьям конкурса свои тела в разных позициях: в первом раунде они поворачивались фронтально, боками и спиной; во втором раунде судьи проводили сравнение двойного бицепса (спереди и сзади), широчайших мышц спины (спереди и сзади), груди и бицепса сбоку, трицепса сбоку, а также демонстрировали пресс и бедра. Некоторые участники продемонстрировали произвольную программу, в которой показывали свое тело с разных ракурсов и в свободной форме (даже в танце) в течение одной минуты.

У девушек оценивали детали внешнего вида, привлекательность лица, макияж, прическу, тонус кожи и общую презентабельность

Между выходами спортсменов ведущие провели конкурсы для зрителей. Мужчины должны были снять с себя одежду до пояса и показать мускулы, девушки — отжаться от пола. Также в конкурсах участвовали пары: мужчины приседали с партнершами на руках.

После основных просмотров в каждой категории участники могли поработать на публику в свободном позировании. Победители в номинациях получили стеклянные стеллы ручной работы, а главным призом стали эксклюзивные награды. Победителям-мужчинам вручили мечи (как симовол защиты от внешних угроз), а победителям-женщинам — щиты (для охраны очага).

В категории «Фитнес-бикини до 165 см» победила Ольга Бодунова из Москвы. Чемпионкой в «Фитнес-бикини выше 167 см» стала Кривцова Екатерина из Люберец. В спонсорской номинации «Woman fit model» опередила соперниц Виктория Горбунова из Москвы. В классическом бодибилдинге одержал победу Роман Саунин, который приехал из Раменского. Среди «пляжников» самым лучшим стал москвич Денис Романов. В категориях «Бодибилдинг до 90 кг» и «Бодибилдинг свыше 90 кг» победили жители столицы Андрей Мельников и Владимир Беляев. Приз зрительских симпатий достался рязанке Инне Сарчеус. Ее наградили сертификатом на скидку в размере 250 000 рублей при покупке квартиры в «Доме на Ленкома» от строительной компании Vellcom.

Победителям в «абсолютке» также вручили щиты и мечи. Их обладателями стали чемпионы в категориях бодибилдинга и фитнес-бикини москвичи Владимир Беляев и Ольга Бодунова.