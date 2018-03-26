Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:03, 26 марта 2018 796

БК «Рязань» выиграл впервые с декабря прошлого года

БК «Рязань» выиграл впервые с декабря прошлого года

В пятницу, 23 марта, «зубры» одержали победу над «Иркутом» со счетом 75:82, говорится на сайте федерации баскетбола.

Соперники играли второй матч за два дня, поэтому гостевой для рязанцев матч прошел в Рыбном.

В первой половине матча шла равная борьба (37:37). Первый период выиграли «зубры» с преимуществом в два очка, второй — иркутяне с такой же разницей. После большого перерыва рязанцам удался рывок (-11), который позволил выиграть период (+5).

В заключительной десятиминутке равная игра продолжилась, но преимущества третьего периода рязанцам оказалось достаточно для победы. Для «зубров» она стала четвертой в сезоне.

Следующий матч рязанцы проведут в среду, 28 марта, в Санкт-Петербурге против «Спартака».

Фото из группы БК «Рязань»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
12:41, 26 марта 2018
«Элекс» проиграл московскому «Спартаку». Видео
11:03, 26 марта 2018
БК «Рязань» выиграл впервые с декабря прошлого года
17:27, 25 марта 2018
В Рязани прошел кубок Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото
15:58, 25 марта 2018
ФК «Рязань» проиграл московскому ЦСКА в контрольном матче. Видео
9:48, 24 марта 2018
Тренер Загитовой объяснил неудачи фигуристки на чемпионате мира
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 26 373
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
14:05, 22 марта 2018 25 383
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 5
17:36, 15 марта 2018 23 218
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 21 290
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 20 647
Лариса Долина проголосовала в Рязани
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований