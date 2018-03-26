БК «Рязань» выиграл впервые с декабря прошлого года

В пятницу, 23 марта, «зубры» одержали победу над «Иркутом» со счетом 75:82, говорится на сайте федерации баскетбола.
Соперники играли второй матч за два дня, поэтому гостевой для рязанцев матч прошел в Рыбном.
В первой половине матча шла равная борьба (37:37). Первый период выиграли «зубры» с преимуществом в два очка, второй — иркутяне с такой же разницей. После большого перерыва рязанцам удался рывок (-11), который позволил выиграть период (+5).
В заключительной десятиминутке равная игра продолжилась, но преимущества третьего периода рязанцам оказалось достаточно для победы. Для «зубров» она стала четвертой в сезоне.
Следующий матч рязанцы проведут в среду, 28 марта, в Санкт-Петербурге против «Спартака».
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