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12:43, 26 марта 2018 819

«Элекс» проиграл московскому «Спартаку». Видео

«Элекс» проиграл московскому «Спартаку». Видео

«Элекс» проиграл московскому «Спартаку». В субботу, 24 марта, рязанцы дома уступили со счетом 3:6, сообщает клубная пресс-служба.

Гости быстро повели 2:0. Второй гол в свои ворота забил Дмитрий Чернявский. После этого отличился капитан «Элекса» Денис Голунов, но до перерыва «Спартак» забил еще.

Во втором периоде гости забили четвертый мяч, на который через минуту ответил Илья Ловыгин. Затем «спартаковцы» забили еще дважды и не реализовали пенальти.

При счете 6:2 Александр Талалаев, который провел на площадке чуть более 30 секунд, забил первый гол в карьере.

«Впечатления от игры двоякие. С одной стороны, я считаю, что матч получился — была интрига, много создали опасных ситуаций. С другой стороны, что не говори, но мы проиграли. На данном этапе мастерство футболистов „Спартака“ выше, что и сказалось на результате. В то же время уверен, что выглядели мы достойно. Немного не хватило точности в завершающей стадии. Но моменты создавали, если бы забили при счете 1:2, ход игры был бы другой. „Спартак“ сильнее нас проводит позиционные атаки, лучше контролируют мяч, ну и реализация выше», — отметил после матча главный тренер «Элекса» Владимир Иванов.

Следующий матч рязанцы сыграют 31 марта в Казани против местного «Ядрана».

Видео МФК «Спартак»

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