Действующий чемпион вышел в финал рязанской НХЛ. Фото

В Рязанской НХЛ определился второй финалист. В полуфинальном матче действующий чемпион «Восход СУ-2» обыграл лидера сезона — «Империю» — со счетом 2:1, сообщили организаторы.
Счет в матче открыли хоккеисты «Империи», отличился Михаил Пронин. Во втором периоде Эдуард Султанаев в большинстве сравнял счет, а на 56-й минуте он же забросил победную шайбу. Это поражение стало первым в сезоне для «Империи».
Ранее в первом полуфинале «Автоимпорт» со счетом 7:1
В НХЛ также завершились матчи за окончательные места. Пятое место завоевало «Динамо», переигравшее «Сталькомплект» со счетом 5:2. В матче за седьмое место победу над «Энергией» одержала «Держава» — 4:0. Девятым стал «Сокол», выигравший у «Здоровья» 5:2. В поединке за 11-е место «Витязь» разгромил «Мещеру» — 8:2.
«Кубок Надежд» завоевала «ВДВ-Рязань», переигравшая «Дядьково» со счетом 6:3. Во встрече за 15-е место рыбновцы переиграли ухоловскую команду — 4:1.