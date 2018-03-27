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11:47, 27 марта 2018 502

Действующий чемпион вышел в финал рязанской НХЛ. Фото

Действующий чемпион вышел в финал рязанской НХЛ. Фото

В Рязанской НХЛ определился второй финалист. В полуфинальном матче действующий чемпион «Восход СУ-2» обыграл лидера сезона — «Империю» — со счетом 2:1, сообщили организаторы.

Счет в матче открыли хоккеисты «Империи», отличился Михаил Пронин. Во втором периоде Эдуард Султанаев в большинстве сравнял счет, а на 56-й минуте он же забросил победную шайбу. Это поражение стало первым в сезоне для «Империи».

Ранее в первом полуфинале «Автоимпорт» со счетом 7:1 обыграл «Шкоду». Финал пройдет в субботу, 31 марта, во ДС «Олимпийский». Начало в 17:00. Матч за третье место между «Империей» и «Шкодой» начнется на два часа раньше.

В НХЛ также завершились матчи за окончательные места. Пятое место завоевало «Динамо», переигравшее «Сталькомплект» со счетом 5:2. В матче за седьмое место победу над «Энергией» одержала «Держава» — 4:0. Девятым стал «Сокол», выигравший у «Здоровья» 5:2. В поединке за 11-е место «Витязь» разгромил «Мещеру» — 8:2.

«Кубок Надежд» завоевала «ВДВ-Рязань», переигравшая «Дядьково» со счетом 6:3. Во встрече за 15-е место рыбновцы переиграли ухоловскую команду — 4:1.

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