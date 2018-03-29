БК «Рязань» проиграл в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж

БК «Рязань» проиграл в Санкт-Петербурге. В среду, 28 марта, «зубры» со счетом 74:68 уступили «Спартаку», сообщили в баскетбольной федерации.
В первом периоде шла равная игра, но в концовке хозяева оторвались +6 и выиграли период с такой же разницей. Во второй десятиминутке ход игры не поменялся, но догнать соперника «Рязань» не смогла. Гости выиграли два оставшихся периода, но для победы этого не хватило. Итог — 74:68.
Форвард «зубров» Евгений Минченко сделал дабл-дабл (10 подборов, 18 очков), Даниил Аксенов набрал 25 очков.
Следующий матч БК «Рязань» проведет в субботу, 31 марта, против БК «Зенит».
Фото из группы БК «Спартак»