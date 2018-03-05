«Элекс» и лидер чемпионата забили на двоих 12 голов

«Элекс» дома проиграл лидеру чемпионата. В субботу, 3 марта, рязанцы проиграли «Алмазу-Алросе» со счетом 4:8, сообщает клубная пресс-служба.
В первом тайме команды забили три мяча: на гол Дениса Голунова гости ответили мячами Родионова и Фомина. Во втором периоде гости забили еще шесть мячей и не реализовали пенальти. Хозяева ответили покером Голунова.
«С очень сильным соперником наша команда сегодня сыграла в силу своих возможностей. Гости играли в высоком темпе, постоянно оказывали давление. Большую часть матча мы были в игре, на данный момент, я считаю, такой результат неплох и вполне справедлив», — отметил главный тренер «Элекс-Фаворит» Владимир Иванов.
После матча рязанцы опустились на восьмое место в таблице. Следующую игру «Элекс» проведет 10 марта в гостях с «Красной гвардией».