Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:24, 5 марта 2018 1441

«Элекс» и лидер чемпионата забили на двоих 12 голов

«Элекс» и лидер чемпионата забили на двоих 12 голов

«Элекс» дома проиграл лидеру чемпионата. В субботу, 3 марта, рязанцы проиграли «Алмазу-Алросе» со счетом 4:8, сообщает клубная пресс-служба.

В первом тайме команды забили три мяча: на гол Дениса Голунова гости ответили мячами Родионова и Фомина. Во втором периоде гости забили еще шесть мячей и не реализовали пенальти. Хозяева ответили покером Голунова.

«С очень сильным соперником наша команда сегодня сыграла в силу своих возможностей. Гости играли в высоком темпе, постоянно оказывали давление. Большую часть матча мы были в игре, на данный момент, я считаю, такой результат неплох и вполне справедлив», — отметил главный тренер «Элекс-Фаворит» Владимир Иванов.

После матча рязанцы опустились на восьмое место в таблице. Следующую игру «Элекс» проведет 10 марта в гостях с «Красной гвардией».

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
13:24, 5 марта 2018
«Элекс» и лидер чемпионата забили на двоих 12 голов
10:39, 5 марта 2018
В понедельник рязанские хоккеисты встретятся с ветеранами «Динамо»
16:33, 4 марта 2018
Капитан «Фиорентины» умер в 31 год
16:54, 3 марта 2018
В Рязани стартовал хоккейный турнир среди любителей за кубок Евпатия Коловрата. Фоторепортаж
19:47, 2 марта 2018
Рязанка забила первый гол за сборную России по футболу. Видео
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
9:43, 23 февраля 2018 26 963
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
11:58, 26 февраля 2018 21 311
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
9:37, 2 марта 2018 21 276
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 2
14:25, 3 марта 2018 20 463
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
9:49, 28 февраля 2018 18 879
В Рязанской области впервые за 30 лет зафиксировали случаи бруцеллеза
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований