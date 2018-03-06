В Рязанской НХЛ завершился регулярный чемпионат. Обзор тура

В Рязанской НХЛ завершился регулярный чемпионат. Хоккеисты сыграли заключительные матчи в четвертой группе и распределили места в турнирной сетке плей-офф, сообщили организаторы.
На первом месте группы финишировал «Витязь», который выиграл у «Энергии» с минимальным счетом 3:2. Второй финишировала «Держава». В последнем туре хоккеисты переиграли «Дядьково» с разницей в шесть мячей (6:0), но обойти лидера им так и не удалось. Геннадий Шестопалов отметился хет-триком.
Матч «ВДВ-Рязани» и «Рыбного» определял пары первого раунда «Кубка Надежд». Игра завершилась ничьей — 5:5. Хоккеисты «Ухолова» выиграли у «Лесного», который завершил сезон досрочно. По ходу встречи шиловские хоккеисты выигрывали в две шайбы, но проиграли 4:3. Таким образом, в «Кубке Надежд» «ВДВ-Рязань» будет играть с «Ухоловым», рыбновцы — с командой из Дядькова.
Сетка плей-офф Рязанской НХЛ:
- «Здоровье» — «Энергия» / «Империя»;
- «Динамо» — «Мещера» / «Автоимпорт»;
- «Сокол» — «Держава» / «Шкода-Рязань»;
- «Сталькомплект» — «Витязь» / «Восход СУ-2».
В первом матче 1/8 финала во вторник, 6 марта, «Здоровье» встретится со «Энергией» в ДС «Олимпийский». Начало в 23:00.