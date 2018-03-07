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10:58, 7 марта 2018 4102

Двести очков на двоих. БК «Рязань проиграл в овертайме в Ижевске

Двести очков на двоих. БК «Рязань проиграл в овертайме в Ижевске

БК «Рязань проиграл в овертайме в Ижесвске. Во вторник, 6 марта, «зубры» уступили «Куполу-Родники» в дополнительное время со счетом 96:101.

Несмотря на стартовый рывок хозяев (3:8), БК «Рязань» вел в счете три периода подряд. Первую четверть гости выиграли со счетом 18:22, вторую — 24:27. В середине третьего периода рязанцы вели (+11), но растеряли преимущество. В концовке ижевчане даже вышли вперед, но гостям удалось перевести матч в овертайм, который БК «Рязань» проиграла.

После матча главный тренер БК «Рязань» Денис Тимаков отметил, что команде не хватило опыта для победы. «Хорошая игра сегодня была, в которой встречались опытная команда Ижевска и молодая Рязани. Мы допустили большое количество ошибок, отдали практически свою игру. Очень обидно, но в таких играх и растут игроки, им нужен такой опыт. И, надеюсь, что в последующих играх нам все же удастся одержать победу. Наша молодежь не смогла проконтролировать спокойно концовку и удержать свое преимущество. А опытные хозяева как раз в концовке и дожали», — заявил тренер.

Следующий матч БК «Рязань» проведет в среду, 12 марта, в Рыбном против «Самары». Начало в 17:00.

Фото БК «Купол-Родники»

© RZN.info

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