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16:19, 7 марта 2018 1078

В Рязани пройдет четвертый хоккейный турнир для любителей

В Рязани пройдет четвертый хоккейный турнир для любителей

В субботу, 10 марта, в Рязани пройдет четвертый турнир по хоккею среди любительских команд. Он начнется в 15:00 на Лыбедском бульваре, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Заявки на участие можно подать в управление по физической культуре и массовому спорту до 18:00 пятницы, 9 марта. В составе команд должны быть пять игроков старше 18 лет. Обязательным условием является наличие полной защитной формы.

Победители получат сертификаты в спортивный магазин номиналом 15, 10 и 5 тысяч рублей, а также медали и грамоты.

«Гостей праздника ждет концерт творческих коллективов города, анимационные и спортивные конкурсы, полевая кухня», — говорится в сообщении.

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