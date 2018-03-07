В Рязани пройдет четвертый хоккейный турнир для любителей

В субботу, 10 марта, в Рязани пройдет четвертый турнир по хоккею среди любительских команд. Он начнется в 15:00 на Лыбедском бульваре, сообщила
Заявки на участие можно подать в управление по физической культуре и массовому спорту до 18:00 пятницы, 9 марта. В составе команд должны быть пять игроков старше 18 лет. Обязательным условием является наличие полной защитной формы.
Победители получат сертификаты в спортивный магазин номиналом 15, 10 и 5 тысяч рублей, а также медали и грамоты.
«Гостей праздника ждет концерт творческих коллективов города, анимационные и спортивные конкурсы, полевая кухня», — говорится в сообщении.