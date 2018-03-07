В среду, 7 марта, в Сасове стартовал Чемпионат мира по полиатлону. Об этом
Соревнования открыли глава рязанского минспорта Сергей Икрянников, президент Международной ассоциации полиатлона Евгений Столяров, а также руководители муниципального образования, спортсмены и тренеры.
Чемпионат продлится до 10 марта. В нем поучаствуют более 180 спортсменов из десяти стран. В российской команде двое рязанцев — мастера спорта России международного класса Денис Шелкопляс (двукратный чемпион мира, чемпион России) и Дарья Васькина (призер чемпионата мира и России).
В программу зимнего полиатлона входят силовая гимнастика, стрельба из пневматической винтовки и лыжные гонки.