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17:38, 10 апреля 2018 576

Гол «десантницы» Даниловой помог России разгромить Казахстан. Фото и видео

Гол «десантницы» Даниловой помог России разгромить Казахстан. Фото и видео

Гол «десантницы» Даниловой помог России разгромить Казахстан. В понедельник, 9 апреля, национальная сборная выиграла со счетом 3:0 в Астане, сообщил сайт РФС.

Счет в матче на 59-й минуте открыла лучший бомбардир «Рязани-ВДВ» Елена Данилова. Еще два мяча забила Смирнова.

В стартовом составе сборной вышли сразу четыре «десантницы»: Елена Морозова, Елена Данилова. Анна Беломытцева и Надежда Колтакова. Последнюю заменили в перерыве, остальные отыграли матч полностью.

После победы россиянки поднялись на третье место в таблице отбора на ЧМ-2019. С лидерами группы (Англия и Уэльс) национальная сборная сыграет в июне.

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