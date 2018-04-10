Гол «десантницы» Даниловой помог России разгромить Казахстан. Фото и видео

Гол «десантницы» Даниловой помог России разгромить Казахстан. В понедельник, 9 апреля, национальная сборная выиграла со счетом 3:0 в Астане, сообщил
Счет в матче на 59-й минуте открыла лучший бомбардир «Рязани-ВДВ» Елена Данилова. Еще два мяча забила Смирнова.
В стартовом составе сборной вышли сразу четыре «десантницы»: Елена Морозова, Елена Данилова. Анна Беломытцева и Надежда Колтакова. Последнюю заменили в перерыве, остальные отыграли матч полностью.
После победы россиянки поднялись на третье место в таблице отбора на ЧМ-2019. С лидерами группы (Англия и Уэльс) национальная сборная сыграет в июне.