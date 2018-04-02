БК «Рязань» завершил чемпионат на последнем месте в таблице. В субботу, 31 марта, «зубры» проиграли последний матч в сезоне питерскому «Зениту-Фарм» со счетом 79-77, сообщил сайт баскетбольной федерации.
В первом периоде шла равная борьба, десятиминутка завершилась со счетом 28-28. Во второй четверти хозяева выдали отрыв +10 и к большому перерыву установился счет 53:40. Третью четверть с разницей +8 выиграли уже гости. В последней десятиминутке рязанцы смогли сравнять счет и за 15 секунд до сирены выигрывали в два очка.
После фола «зубров» «Зенит» реализовал один штрафной и смазал второй. Однако хозяева сделали подбор и благодаря «трешке» вышли вперед. В оставшиеся три секунды рязанцы счет сравнять не смогли.
Евгений Минченко сделал дабл-дабл (22 очка и 14 подборов), Даниил Аксенов набрал 26 очков. БК «Рязань» завершил сезон на последнем месте в таблице. Из 39 матчей «зубры» выиграли лишь четыре.
Фото БК «Зенит»