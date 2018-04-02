Рязанские тай-боксеры завоевали две золотые медали на турнире в Москве

Рязанские тай-боксеры завоевали две золотые медали на турнире «Стрела» в Москве. Виктор Курочкин (возрастная категория «мужчины») и Марк Фокин («возрастная категория юниоры») победили в весе до 71 кг, сообщила областная федерация тайского бокса.
Оба бойца завершили свои поединки досрочно в первых раундах. Фокин ударом ноги в голову отправил своего соперника в нокдаун, после которого тот не смог продолжить поединок. Курочкин за 20 секунд до окончания первого раунда успел сделать сопернику третий нокдаун, после которого, согласно правилам, поединок был остановлен рефери.
В следующий раз бойцы выйдут на ринг 8 апреля на турнире в Воронеже, а 21 апреля они отправятся в Балабаново, где пройдет турнир на призы главы администрации города.