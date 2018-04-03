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17:17, 3 апреля 2018 824

«Автоимпорт» впервые победил в рязанской НХЛ и завоевал путевку в Сочи

«Автоимпорт» впервые победил в рязанской НХЛ и завоевал путевку в Сочи

В субботу, 31 марта, в финале VII сезона рязанской Ночной Хоккейной Лиги «Автоимпорт» обыграл касимовский «Восход СУ-2» со счетом 5:2 и получил путевку на Фестиваль НХЛ в Сочи. «Автомобилисты» с шестого раза смогли завоевать золото турнира, одержав волевую победу в ДС «Олимпийский».

В матче за третье место команда «Шкода-Рязань» обыграла хоккейный клуб «Империю» со счетом 2:0.

Подвели итоги сезона и вручили награды хоккеистам региональный представитель НХЛ, президент ГК «Автоимпорт», депутат гордумы Олег Смирнов, член Совета Легенд Ночной Хоккейной Лиги, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, обладатель Кубка Вызова Сергей Макаров и член Совета Легенд Ночной Хоккейной Лиги, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Континентального Кубка Алексей Морозов.

Полный репортаж с закрытия сезона рязанской НХЛ читайте в разделе «Публикации».

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