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21:36, 7 апреля 2018 385

ФК «Рязань» победил в первом официальном матче после зимней паузы

ФК «Рязань» победил в первом официальном матче после зимней паузы

ФК «Рязань» победил в первом официальном матче после зимней паузы. «Горожане» со счетом 1:0 обыграли на выезде новомосковский «Химик». Об этом сообщила пресс-атташе клуба Алена Епифанова.

Игра проходила, в основном, в центре поля. Первый тайм закончился нулями на табло, а во второй половине рязанцы распечатали ворота соперника: на 59-й минуте дальним ударом забил Евгений Маричев. Минимальное преимущество сохранилось до конца матча.

Наставник ФК «Рязань» Гарник Авалян остался доволен результатом. «Сыграли рационально», — отметил он.

После этой победы рязанский клуб набрал 35 очков, сохранив второе место в зоне «Центр» ПФЛ.

Следующий тур «горожане» пропустят. Пензенский «Зенит», с которым должны были сыграть подопечные Аваляна, снялся с турнира, ему засчитают техническое поражение со счетом 0:3.

21 апреля ФК «Рязань» сыграет с лидером таблицы — столичным «Араратом». Встреча пройдет на стадионе «Спартак» в 18:30.

Фото ФК «Химик»

© RZN.info

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