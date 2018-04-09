«Элекс-Фаворит» проиграл в Астрахани. Фоторепортаж

В субботу, 7 апреля, «Элекс» в Астрахани в игре с местным «Хазаром» проиграл со счетом 4:5, сообщает клубная пресс-служба.
В составе рязанцев дважды отличился Денис Голунов, еще один мяч на счету Алексея Петухова, один гол астраханцы забили себе сами.
К 43-й минуте счет сравнялся — 4:4 и гости заменили вратаря на пятого полевого игрока, но пропустили.
В субботу, 14 апреля, «Элекс-Фаворит» проведет последний домашний матч в чемпионате против МФК «ЛГТУ-Липецк». Начало — в 16.00.
Фото Рустама Латынова Geometria.ru