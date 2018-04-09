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18:59, 9 апреля 2018 291

«Элекс-Фаворит» проиграл в Астрахани. Фоторепортаж

«Элекс-Фаворит» проиграл в Астрахани. Фоторепортаж

В субботу, 7 апреля, «Элекс» в Астрахани в игре с местным «Хазаром» проиграл со счетом 4:5, сообщает клубная пресс-служба.

В составе рязанцев дважды отличился Денис Голунов, еще один мяч на счету Алексея Петухова, один гол астраханцы забили себе сами.

К 43-й минуте счет сравнялся — 4:4 и гости заменили вратаря на пятого полевого игрока, но пропустили.

В субботу, 14 апреля, «Элекс-Фаворит» проведет последний домашний матч в чемпионате против МФК «ЛГТУ-Липецк». Начало — в 16.00.

Фото Рустама Латынова Geometria.ru

© RZN.info

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