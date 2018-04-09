Три гола «десантниц» помогли сборной России разгромить Боснию. Фото

В четверг, 5 апреля, сборная России обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 6:1 в матче отборочного турнира Чемпионата мира-2019, сообщает сайт РФС.
Счет в матче открыли хозяева, после автогола вратаря Эльвиры Тодуа. Россиянки отыгрались после гола «десантницы» Елены Даниловой.
Счет 3:1 с пенальти сделала Елена Морозова, пятый мяч забила Данилова, оформив дубль.
Также в стартовом составе команды вышли еще две футболистки из «Рязани — ВДВ». Анна Беломытцева отыграла матч полностью, Надежда Колтакова — 75 минут.
Следующий матч россиянки сыграют против Казахстана 9 апреля.
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