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21:10, 12 мая 2018 847

Полумарафон «Рязанский Кремль» пробежали более тысячи человек. Фото

Полумарафон «Рязанский Кремль» пробежали более тысячи человек. Фото

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 12 мая, полумарафон «Рязанский Кремль» пробежали более тысячи человек из 118 городов России и ближнего зарубежья. Об этом сообщил сайт администрации города.

Забеги были на 10 и 21 километр. Трассу проложили вокруг кремля, по набережной Оки и вдоль Орехового озера.

Перед основным стартом по 200 метров пробежали дети.

«Рязань — город спортивный. Мы ведем активную работу по пропаганде здорового образа жизни. А ваши сила воли и сила духа, дорогие участники, поистине достойны уважения», — отметила замглавы администрации города Елена Сорокина.

Для рязанцев и гостей города выступили творческие коллективы, воспитанники спортивных школ и курсанты Рязанского воздушно-десантного командного училища.

© RZN.info

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