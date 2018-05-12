Полумарафон «Рязанский Кремль» пробежали более тысячи человек. Фото

В субботу, 12 мая, полумарафон «Рязанский Кремль» пробежали более тысячи человек из 118 городов России и ближнего зарубежья. Об этом
Забеги были на 10 и 21 километр. Трассу проложили вокруг кремля, по набережной Оки и вдоль Орехового озера.
Перед основным стартом по 200 метров пробежали дети.
«Рязань — город спортивный. Мы ведем активную работу по пропаганде здорового образа жизни. А ваши сила воли и сила духа, дорогие участники, поистине достойны уважения», — отметила замглавы администрации города Елена Сорокина.
Для рязанцев и гостей города выступили творческие коллективы, воспитанники спортивных школ и курсанты Рязанского воздушно-десантного командного училища.