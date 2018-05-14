Автогол принес ФК «Рязань» гостевую победу. Видео

Автогол принес ФК «Рязань» гостевую победу. В пятницу, 11 мая, «горожане» в гостях переиграли «Зоркий» из Красногорска со счетом 1:0.
Единственный гол на 16-й минуте в свои ворота забил Роман Локтионов. Александр Скляров, обыграв защитника, вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот. Мяч после рикошета от ноги Локтионова залетел в ворота.
Во втором тайме вышедший на замену Михаил Сентюрин мог удвоить счет, но перебросить вратаря гостей ему не удалось.
После победы ФК «Рязань» остался на третьем месте в таблице. Следующий матч «горожане» проведут в среду, 16 мая, на стадионе «Спартак» против «Сатурна». Начало в 18:30.
Фото ФК «Рязань», видео ФК «Зоркий»