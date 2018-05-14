Рязанские тайбоксеры завоевали медали на чемпионате в Туле

Рязанские тайбоксеры завоевали медали на открытом чемпионате, который прошел в Туле 12-13 мая. В соревнованиях участвовали 136 спортсменов из Тульской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской, Московской областей и Москвы.
В весовой категории до 75 килограммов (юниоры) рязанец Марк Фокин досрочно победил соперника из Курска. В финале он уступил московскому спортсмену и получил серебряную медаль.
В весовой категории до 71 килограммов (мужчины) Виктор Курочкин из Рязани победил представителя Калуги, но в полуфинале проиграл сопернику из Москвы и получил бронзовую медаль.
В субботу, 19 мая, спортсмены отправятся в Московскую область на турнир «Кубок Воина».