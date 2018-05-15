Воспитанник рязанской академии завоевал серебро «Кубка Озерова» по теннису

Воспитанник рязанской академии тенниса Александр Бинда завоевал серебро «Кубка Озерова». Об этом сообщил сайт областного минспорта.
В парном разряде со спортсменом из Сочи Даниилом Спасибо Бинда занял второе место среди юниоров, уступив колумбийцу Самуэлю Гуарину и поляку Миколаю Лоренсу.
Победителем в мужском турнире стал Алибек Качмазов, переигравший в финале Даниила Спасибо.
У девушек «золото» финала получила Элина Аванесян, одержав победу над Таисией Пачкалевой.
В парном разряде среди девушек лучшими стали Авелина Сайфетдинова и Анастасия Тихонова. В решающем матче они обыграли Яну Колодинскую и Диану Шнайдер.
В этом году в турнире среди юниоров до 19 лет приняли участие более 150 спортсменов из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 19 воспитанников рязанской академии тенниса.
Напомним, «Кубок Озерова»
Фото регионального минспорта