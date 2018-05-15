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11:22, 15 мая 2018 219

Воспитанник рязанской академии завоевал серебро «Кубка Озерова» по теннису

Воспитанник рязанской академии завоевал серебро «Кубка Озерова» по теннису

Воспитанник рязанской академии тенниса Александр Бинда завоевал серебро «Кубка Озерова». Об этом сообщил сайт областного минспорта.

В парном разряде со спортсменом из Сочи Даниилом Спасибо Бинда занял второе место среди юниоров, уступив колумбийцу Самуэлю Гуарину и поляку Миколаю Лоренсу.

Победителем в мужском турнире стал Алибек Качмазов, переигравший в финале Даниила Спасибо.

У девушек «золото» финала получила Элина Аванесян, одержав победу над Таисией Пачкалевой.

В парном разряде среди девушек лучшими стали Авелина Сайфетдинова и Анастасия Тихонова. В решающем матче они обыграли Яну Колодинскую и Диану Шнайдер.

В этом году в турнире среди юниоров до 19 лет приняли участие более 150 спортсменов из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 19 воспитанников рязанской академии тенниса.

Напомним, «Кубок Озерова» проходил в Рязани в третий раз.

Фото регионального минспорта

© RZN.info

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