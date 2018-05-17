ФК «Рязань» с «Сатурном» забили шесть мячей на двоих и сыграли вничью. Фото

В среду, 16 мая, ФК «Рязань» сыграл вничью с «Сатурном». Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Команды вышли на поле в майках с логотипами акции «Страна, живи футболом» за руку с юными воспитанниками рязанских футбольных школ.
В дебюте матча форвард хозяев Алан Мистулов получил травму и покинул поле. Счет в матче открыли гости на 30-й минуте, а спустя еще две «Сатурн» с пенальти удвоил преимущество. До перерыва Маричев дальним ударом сделал счет 1:2.
Второй тайм начался с атак хозяев, но свой третий гол забил «Сатурн». Гости завладели инициативой и имели два момента, чтобы увеличить счет, однако переиграть Правкина раменские футболисты не смогли.
После голевых моментов «Сатурна» еще один мяч смогли отыграть рязанцы. Маричев с подачи Шахназарова забил свой шестой мяч сезоне, а за четрые минуты до финального свистка Владислав Лабзин сравнял счет — 3:3.
Ничья позволила «Рязани» сохранить третью строчку, однако отрыв второй команды — «Энергомаша» увеличился до четырех очков.
В воскресенье, 20 мая, ФК «Рязань» сыграет последний гостевой матч в сезоне с белгородцами.