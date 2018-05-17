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20:44, 17 мая 2018 410

Кучаев перенес операцию на колене

Кучаев перенес операцию на колене

Рязанец Константин Кучаев, выступающий за ЦСКА, перенес операцию на колене. Об этом сообщил официальный сайт «армейцев».

«Спасибо всем, кто поддерживал и переживал за меня. Операция прошла успешно», — сообщил футболист в своем Instagram.

Напомним, Кучаев порвал крестообразную связку левого колена в матче 29-го тура Чемпионата России с тульским «Арсеналом». Полузащитник пропустит ЧМ-2018 и начало прошлого сезона. Восстановление после такой травмы занимает минимум полгода.

«Об ориентировочных сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении на сайте клуба.

В прошедшем сезоне Кучаев стал игроком основного состава, отметился голом в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов и результативным пасом в 1/8 Лиги Европы против «Лиона».

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