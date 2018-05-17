Кучаев перенес операцию на колене

Рязанец Константин Кучаев, выступающий за ЦСКА, перенес операцию на колене. Об этом сообщил официальный сайт «армейцев».
«Спасибо всем, кто поддерживал и переживал за меня. Операция прошла успешно», — сообщил футболист в своем Instagram.
Напомним, Кучаев
«Об ориентировочных сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении на сайте клуба.
В прошедшем сезоне Кучаев стал игроком основного состава, отметился голом в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов и результативным пасом в 1/8 Лиги Европы против «Лиона».