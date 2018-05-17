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16:17, 17 мая 2018 436

«Рязань-ВДВ» одержала волевую победу в Москве. Видео

«Рязань-ВДВ» одержала волевую победу в Москве. Видео

«Рязань-ВДВ» одержала волевую победу в Москве. В среду, 17 мая, «десантницы» со счетом 1:2 победили «Чертаново», сообщает сайт РФС.

Счет на 55-й минуте с пенальти открыла нападающая хозяев Нелли Коровкина. Спустя несколько минут «десантницы» счет сравняли. Екатерина Дмитренко была первой на добивании после ошибки вратаря гостей Алены Беляевой. Еще через три минуты Беляева снова отбила мяч перед собой после штрафного Анны Беломытцевой, а Елена Морозова сделала счет 1:2.

После победы ФК «Рязань-ВДВ» с десятью очками поднялась на третье место. Следующий матч «десантницы» сыграют дома во вторник, 22 марта, против ижевского «Торпедо».

Видео «Чертаново ТВ»

© RZN.info

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