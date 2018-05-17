Рязанцев пригласили поучаствовать в соревнованиях по дартсу и бочче

В субботу, 19 мая, в Рязанской области пройдет День здоровья и спорта под девизом «ГТО — путь к успеху». Об этом сообщил
Основной площадкой праздника станет стадион ЦСКА, где в 10:00 начнутся состязания по мини-футболу, армспорту, настольному теннису, шашкам, дартсу и бочче. В них могут поучаствовать все желающие, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.
Также там пройдут спортивные конкурсы и семейные старты. Регистрация участников с 8:00 до 9:40.
Напомним, в этот же день в Лесопарке